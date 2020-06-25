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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:51 ص
الدكتورة فاطمة الشرقاوي
الدكتورة فاطمة الشرقاوي وخالد الطوخي والدكتور محمد العزازي
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وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حضور الدكتور صديق عبدالسلام، الأمين العام للمجلس، على إنشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع التوصية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة من أجل إصدار قرار جمهوري بإنشاء هذه الكلية.

صرح بذلك خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنَّه عقب صدور هذا القرار تمَّ على الفور التوجيه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.

وأوضح أنَّ قرار المجلس الأعلى للجامعات يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك الثقة الكبيرة التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقدرتها على تقديم خدمات تعليمية متنوعة وعلى مستوى عالٍ من الإتقان.

وأشار الطوخي إلى أنَّ الجامعة حريصة كل الحرص على الارتقاء بجميع مجالات التعليم وعلى وجه الخصوص التعليم الذي يتعلق بالخدمات الطبية وخاصة في ظل ما تشهده البلاد من حاجة ماسة للمزيد من الأطباء والطواقم الصحية.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنَّ إنشاء كلية مستقلة للتمريض في الجامعة يعني أنه سيتم تقديم المزيد من الخريجين في مجال التمريض مؤهلين علميًا لسد النقص الذي تعاني منه المستشفيات الآن نتيجة انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من نقص شديد في مختلف التخصصات الطبية.

وأشارت الدكتورة فاطمة الشرقاوي، عميدة الكلية، إلى أن ذلك يأتي في إطار إنتاج خريج مؤهل مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية في القطاع الطبي، لما له من دور حيوي في تنمية وخدمة المجتمع.

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