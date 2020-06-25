عمرها 55 يومًا.. تعافى أصغر مريضة مصابة بكورونا

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، عن تعافى طفلة عمرها 55 يوما، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من مستشفى الأحرار التعليمي.وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بإن هذه الحالة تعد أصغر مريضة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفيات الهيئة، وتم التعامل معها بحرفية شديدة على أيدي طاقم طبي مميز بمستشفى الأحرار التعليمي إلى أن تعافت وخرجت.وأوضح الدكتور عبدالكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمي أن الطفلة دخلت المستشفى وعمرها 49 يوما وكانت تعاني من ارتفاع بالحرارة والتهاب رئوي وتشنجات وذلك بعد مخالطتها للأم المصابة بكورونا وتم عمل مسحة للطفلة وتبين إيجابيتها وتم حجزها بالعناية المركزة للأطفال تحت إشراف الدكتورة جيهان عامر زميل طب الأطفال، وتم علاجها طبقا للبروتوكول العلاجي المتبع على أيدى نخبة مميزة من أطباء الأطفال وهم الدكتور طارق دسوقي والدكتورة وفاء جوهر والدكتورة هبة عبدالحميد والدكتور أسامة الوحلان والدكتورة هدي عبدالفتاح والدكتورة نبيلة عبدالله والدكتورة فوزية محمد والدكتورة رحاب محمد والدكتور عبادة دسوقي، إلى أن استقرت الحالة وتحسنت تماما مع خروج للعزل المنزلي مع الوالدين لاستكمال باقى العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المتبع حاليا.