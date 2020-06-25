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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة الـ9| أخبار الثانوية العامة.. «شاومينج» يبدأ الحرب والطلاب يتوافدون على اللجان

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
سوزان يونس - إيناس سعيد
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مع الساعات الأولى من صباح اليوم، يتوافد طلاب الثانوية العامة، لحضور ثاني أيام الامتحانات، بمادة اللغة الإنجليزية، بعد أن أتموا يومهم الأول في صباح الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، وسط الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بتوصيات من وزارة الصحة، من المفترض أن تستمر طوال أيام الامتحانات.

أخبار امتحانات الثانوية العامة

"الدستور".. تقدم لقراءها على رأس كل ساعة أبرز ما تم في العملية التعليمية عن طريق شبكة مراسليها الذين يقومون بتغطية كل منطقة على أرض المحروسة.

بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية، لطلاب الثانوية العامة، ستبدأ اليوم الخميس.
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شاومينج» ينشأ حساب على "إنستجرام".. ويؤكد: التسريب مقابل الفلوس

فعل "شاومينج بيغشش ثانوية" عامة حسابا جديدا على تطبيق تطبيق الصور "إنستجرام".
وقال في منشورات له بإنستجرام: "التسريب مقابل الفلوس وأي صفحة غيرنا بتسرب الامتحانات نصابة"، وزعم شاومينج تداول الإجابات بعد بدأ اللجنة.

طلاب الثانوية العامة يستعدون للتوافد على لجانهم الإمتحانية

يستعد، اليوم، طلبة وطالبات الثانوية العامة للتوافد على لجانهم الامتحانية، في ثاني أيام الإامتحانات للعام الدراسي 2019 2020، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الإمتحان ما يقرب من 653 الف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

"شاومينج" ينوه عن تسريب إجابات اللغة الإنجليزية عقب بدأ اللجان

بدأ "شاومينج" في التنويه عن مزاعمه بتسريب إجابات امتحان اللغة الإنجليزية عقب بداية اللجان في العاشرة صباح اليوم الخميس.

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المصريين بالسعودية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة العام الدراسي 2019 2020، للطلاب المصريين المتواجدين في المملكة السعودية العربية.

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