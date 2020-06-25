بدء تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

اشتملت النموذج النهائي على إضافات وهي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية، لطلاب الثانوية العامة، ستبدأ اليوم الخميس.وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية.وأكد رئيس عام الامتحان، إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.في ذات السياق اعتمد نائب وزير التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي النموذج النهائي لمادة اللغة العربية الذي أدى الطلاب امتحانه يوم الأحد الماضي.سؤال بالبلاغة: عاطفة الشاعر صادقة وضح هذه العاطفة (الأم، الوطن، حب مصر )السؤال الثاني: وضح الخيال وقيمته الفنية " ما أنت الا نبع الحب"تحسب صحيحة للطالب اذا جاوب على أنها للأم أو الوطن أو مصر او تشبيه حب يتبعثالثا: "أنما ساعيين في الخير محبوبين".. صوب الخطأإذا كتب الطالب أي إجابة من التاليين تحسب صحيحة:إنما الساعون في الخير محبوبونان الساعين في الخير محبوبونالساعون في الخير محبوبون