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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وسط تشديد أمني.. طلاب الثانوية ينتظرون دخول اللجان بكفر الشيخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:46 ص
الطلاب ينتظرون دخول
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
كمال عبد الرحمن
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توافد طلاب الثانوية العامة بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، منذُ قليل أمام لجنة صالح الشرنوبي، المنعقد فيها امتحان الثانوية العامة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن الذين حرصوا على تنظيم صفوف الطلاب والحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتي التعليم والصحة.

وتجمهر عدد كبير من الطلاب أمام اللجنة، منتظرين ساعة الدخول إلى ساحات التعقيم قبل بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية المقرر عقدها في العاشرة من صباح اليوم.

وقال أحد أفراد الأمن الذين يتواجدون لحماية لجنة الثانوية العامة، إنه جاءت تعليمات صارمة لتشديد الرقابة والحفاظ على الطلاب من التجمعات وإعادة تنظيم الدخول مرة أخرى لعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على الطالب استخدام المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها، لافتة إلى أن الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها، مشددة على ضرورة أن يتأكد الطالب من ترقيم الأسئلة تصاعديا ومن عدد كراسة الامتحان فهى مسئولية الطالب.

وأوضحت الوزارة، بالنسبة للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة، موضحة أنه عند اختيار الإجابة الصحيحة فى الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحان يتكون من 48 سؤالا موزعه فى 28 صفحة ومخصص للامتحان 50 درجة و3 ساعات زمن الامتحان، موضحة أن الامتحان سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية ويراعى المستويات المختلفة للطلاب كما أنه يتضمن بعض الأسئلة للطالب المتميز وأيضا أجزاء للفهم والاستذكار.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
الطلاب ينتظرون دخول اللجان
الطلاب ينتظرون دخول اللجان

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