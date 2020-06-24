بسمة وهبة تهاجم الإخوان: «ربنا مسلط عليهم غباءهم» (فيديو)

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد حملاتهم المحرضة ضد مصر في الملف الليبي وملف سد إثيوبيا.وقالت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON": "ولاد الجماعة الإرهابية سواء في قطر أو تركيا، مبيتعلموش أبدًا وربنا مسلط عليهم غباءهم ومش قادرين يفهموا إن شعارتهم لا تخدع المصريين وكروت أكاذيبهم اتحرقت".وأضافت: "تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي هزيمة لأردوغان الذي يريد أن يحتل ليبيا، وبدأ الإخوان حملات التشكيك وتناول قضايا أخرى للتشويش على خبيتهم التقيلة".وأردفت: "ولاد الجماعة الإرهابية شغالين مرتزقة بالأجرة عند تميم وأردوغان وشغالين في التحريض على مصر في ملف سد النهضة، لكن المسار المصري في التعامل مع الأزمات محترم ومحترف".ووجهت بسمة، رسالة لحمزة زوبع، قائلة: "زوبع أراجوز يخدم في قنوات الإخوان، اتغطى يا زوبع قبل ما تنام بدل أكاذيبك دي، وبدل تقارير الضابط التركي ساقط الابتدائية".