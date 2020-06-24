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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سامح شكري: نرجو أن يعود الليبيون لإعلاء مصالح وطنهم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:25 م
سامح شكري
سامح شكري
أحلام عبدالرحمن
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التدخل العسكري من بعض الدول لتحقيق طموحات وسرقة مقدرات الشعب الليبي، أمر لن يسمح به، وإعلان القاهرة نقطة انطلاق لتدعيم حل سياسي، ويعطي فسحة لتهدئة الأعمال العسكرية.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نسعى لمفاوضات ليبية ليبية بدون عناصر متطرفة وإرهابية، ونرجو أن يعود الليبيون لإعلاء مصالح وطنهم".

ولفت إلى أن قرار الجامعة العربية دال على وحدة المجتمع العربي الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة داخل ليبيا.

وأردف: "كنا نواجه تهديد داعش من ناحية، ولن نترك الساحة الليبية لإطلاق التهديد الإرهابي في القارة الإفريقية كلها".

وأكد أن مصر بابها مفتوح وتحتضن أشقاءها، وتوفر كل الإمكانيات المتاحة، ولا مصلحة لها إلا مصالح الأشقاء، ودعم استقرار وأمن ووحدة الأراضي الليبية وتجاوز الأزمة وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

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