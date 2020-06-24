مباحثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي بشأن مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.كما تبادل الوزيران وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وكان تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب أكد أن السعودية تجعل من مكافحة الإرهاب أولوية أمنية عليا، وتتمتع بأطر قانونية ومؤسسية عالية الكفاءة لمحاربة التطرف.وأكد تقرير الخارجية الأمريكية الصادر، اليوم، أن السعودية شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، منددة في الوقت ذاته بسلوك إيران في المنطقة.وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشددة على أن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.