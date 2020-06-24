بعد تجديد الثقة فيه.. رئيس «الوطنية للإعلام» يؤكد استمرار خطة التطوير

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تقديره لتجديد الثقة فيه مرة أخرى رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا استمراره في خطة التطوير التي بدأها في الهيئة.وأشار في أول تصريحات خاصة له بعد قرار تشكيل الهيئات الإعلامية لـ«الدستور»، إلى أن الهيئة قامت بجهد ملحوظ خلال الفترة الماضية لضبط الأمور في التليفزيون المصري، واستحدثت قرارات استراتيجية لإعادة دوره ومكانته.ووجه الشكر لكل من هنأه بقرار تجديد الثقة فيه، واعدا ببذل كل الجهد لصالح التلفزيون المصري وإعادته للصدارة مجددا، معربا عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار.