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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:40 م
المدارس
المدارس
وسام عطية
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يتسأل الكثير من أولياء الأمور بشكل خاص والطلبة بشكل عام عن موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021 حيث ترددت الآونة الأخيرة، أنباء غير صحيحة عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تأجيل العام الدراسي الجديد، يأتي ذلك إغلاق المدارس في الأول من مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.

موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021


وتأتي تلك التساؤلات بعد قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها أمس الثلاثاء في إعادى الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، والتي كانت تلوح عن عودة الدراسة لطبيعتها مرة أخرى ولكن بعد أن يتم الدراسة من جديد مع وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والفني.

موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021


وجاءت بعدها رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 2020- 2021، ولكن ولم تعلن خريطة العام الدراسي حتى الآن، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الفيروس، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021


جدير بالذكر أنه تم الإعلان مسبقا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 المتوقع أن يكون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر ولَم يتم تحديد الموعد حتي الآن على أن يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تبدا ٢١ يونيو وتنتهي يوم ٢١ يوليو المقبل، كما سيكون هناك بدائل كثيرة للعام الدراسي المقبل منها الدراسة أون لاين أو توزيع الطلاب على أيام الأسبوع منعا للتزاحم في الفصول أو المدارس، وذلك عقب امتحانات الثانوية العامة سوف يتم الإعلان رسميا عّن كل شيء وعقب الوصول لحلول مرضية تحافظ في المقام الأول علة صحة الطلاب.

الإجراءات المتبعة لحماية الطلبة


وتأتي تحضيرات المدارس والجامعات بجميع الفئات العمرية بشكل دقيق للغاية للحفاظ على أوراح الطلبة والطالبات من انتشار عدوى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثر وأتي أيضا مؤخرا بأعراض جديدة ولكن حتى الآن ظهرت على فئة عمرية تحت الـ10 سنوات ويطلق عليه كاواساكي.

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