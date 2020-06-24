مصدر أمني: الأجهزة المعنية تفحص فيديو عمرو راضي بشأن دواء كورونا

كشف مصدر أمني أن الأجهزة المعنية تجري حاليا عمليات فحص مكثفة للوقوف على حقيقة فيديو اليوتيوبر عمرو راضي الخاص بإعلانه عن وجود كميات كبيرة من الكمامات والكحول والأدوية الخاصة بتقوية المناعة والعلاج من فيروس كورونا.وقال عمرو في الفيديو الذي نشره إن هذه الأدوية غير موجودة في السوق، وإنه سيتبرع بها إذا قام متابعوه بعمل اللايك والشير والفولو لحسابه على إنستجرام.وانتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد بعد "فيديو راضي"، كونه لا يقدر حجم المعاناة التي يعيشها المرضى، واتهموه بالمتاجرة بأوجاع الناس، ودشنوا هاشتاج تحت اسم "حاسبوا عمرو راضي".