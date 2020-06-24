منة شلبي توجه رسالة للأطقم الطبية: «رحم الله من افتدونا بأرواحهم»

حرصت الفنانة منة شلبي على توجيه رسالة للأطقم الطبية، من خلال حسابها بموقع "تويتر".وكتبت منة، قائلة: "شكرًا أطباء مصر أنتم في القلب، رحم الله من افتدونا بأرواحهم الطاهرة واللهم حافظ على من هم على قيد الحياة".وبدأت منة شلبي تصوير أول مشاهدها في فيلم "النمس والإنس"، مع الكوميديان محمد هنيدي.وصورت "منة" أسبوعا من فيلمها الكوميدي الجديد "الإنس والنمس" باستوديو المخرج شريف عرفة مع النجم محمد هنيدي، إنتاج هشام عبد الخالق، وتقدم في العمل دورا كوميديا من خلال أحداثه التى تعود لحقبة الخمسينيات وسيكون به مفارقات كثيرة تنتج عن كوميدية مختلفة.