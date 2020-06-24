انكماش التجارة العالمية بنسبة -11.9%

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تعاني التجارة العالمية من انكماشا عميقا هذا العام بنسبة -11.9%، ما يعكس ضعف الطلب بشكل كبير على السلع والخدمات، بما في ذلك السياحة، جراء التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد.وأوضح الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه تماشيا مع الانتعاش التدريجي المتوقع للطلب المحلي، من المتوقع أن يرتفع نمو التجارة إلى 8% خلال 2021.وذكر أن التجارة العالمية تقلصت بما يقرب من -3.5% على أساس سنوى خلال الربع الأول فقط من 2020، ما يعكس ضعف الطلب، وانهيار السياحة عبر الحدود، واضطرابات العرض المتعلقة بالإغلاق والتي تفاقمت في بعض الحالات بسبب القيود التجارية.وأشار إلى أنه وفقا لأرقام منظمة العمل الدولية، فإن الانخفاض العالمي في ساعات العمل خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019 يعادل خسارة 130 مليون وظيفة بدوام كامل، فيما من المرجح أن تعادل خسائر الربع الثاني أكثر من 300 مليون وظيفة.وأضاف أنه اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري، انخفض الدولار الأمريكي بما يقارب 4% من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، بعد أن زاد بما يزيد عن 8% بين يناير وأوائل أبريل).ومنذ أبريل، ارتفعت عملات دول متقدمة أخرى مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية، ومن عملات الأسواق الناشئة مثل الروبية الإندونيسية والبيزو المكسيكي والروبل الروسي، والراند الجنوب أفريقي.وحول أسعار النفط العالمية، توقع صندوق النقد الدولي أن يتداول خام القياس العالمي "برنت" بالقرب من 36.20 دولار للبرميل في عام 2020، و37.50 في 2021، متوقعا أن يرتفع إلى 46 دولارا للبرميل في المتوسط القريب.