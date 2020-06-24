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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تمدد موعد إغلاق مزايدة الذهب العالمية شهرين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:56 م
الذهب
الذهب
سيد ابراهيم
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أعلنت  وزارة البترول والثروة المعدنية، مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في مجال البحث  عن الذهب والمعادن  لقطاعات محددة  بالصحراء الشرقية لمدة شهرين، والتى كانت من المقرر إغلاقها فى يوليو القادم، وذلك نظرًا  للظروف التي يمر بها العالم  بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، لكي تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .

وكانت وزارة البترول قد أعلنت رسميًا فى مارس الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

وتم تقسيمها إلى "⅛×⅛" للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو مترًا مربعًا، وذلك بنظام الضرائب، وفقًا لتعديلات قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لذلك.
«البترول» تمدد موعد إغلاق مزايدة الذهب العالمية شهرين
«البترول» تمدد موعد إغلاق مزايدة الذهب العالمية شهرين

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