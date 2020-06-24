الجيش الليبي: تركيا هدفها السيطرة على النفط

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، إن تركيا ترى ضرورة الدخول إلى منطقة الهلال النفطي للحصول على النفط الليبي، لإنعاش الاقتصاد التركي المنهار، وإنعاش تنظيم الإخوان.وأوضح المحجوب، في تصريح أوردته "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن العالم أدرك أن تركيا خاضعة لتنظيم الإخوان الذي لا يحسن إلا صناعة التنظيمات الإرهابية، ويسعى الآن إلى تحقيق مشروعه.وأضاف المحجوب: "هناك من يردد من الإخوان أن أمريكا أعطتهم الضوء الأخضر لدخول ليبيا"، وأن بإمكانهم المضي قدمًا، ولكن الخطر هو أن تنظيم الإخوان إذا سيطر على هذه المنطقة سينتج للعالم مزيدًا من الإرهاب وهذا ما تخشاه الدول الكبرى.وأشار إلى أن القيادة العامة للجيش مدركة حجم المعركة، نحن من سنبقى وقريبا سيذهب أردوغان وسيغادر المشهد، وسينتهي ملف المرتزقة، وسيتنصر الشعب الليبي.