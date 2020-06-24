هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 35 نقطة

انخفض مؤشر سوق قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء، 35 نقطة ليغلق عند مستويات 9226 نقطة، وذلك وسط سيولة بلغت 370 مليون ريال قطري.وتصدر سهم المستثمرين القطريين الأكثر ارتفاعا بالحد الأقصى 10 بالمائة ليغلق عند مستويات 862. 1 ريال، بينما كان سهم السلام الأكثر انخفاضا بنسبة 4.7 بالمائة ليغلق عند 428. 0 ريال.وجاء سهم المستثمرين القطريين الأكثر جذبا للسيولة بحوالي 35.3 مليون ريال.