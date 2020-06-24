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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انعقاد اللقاء الوطني لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان غدًا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:28 م
اللقاء الوطني في
اللقاء الوطني في لبنان
أ.ش.أ
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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية الانتهاء من الترتيبات اللازمة الخاصة بانعقاد "اللقاء الوطني" الذي سيترأسه رئيس البلاد ميشال عون صباح غد الخميس، والذي سيعقد بمشاركة عدد من رؤساء وزعماء القوى السياسية اللبنانية، للبحث في تطورات الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين وانطوت على مساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والتكتلات النيابية الممثلة في مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يناقش اللقاء عددًا من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين فيه حيالها، على أن يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد على النقاط التي سيتم الاتفاق عليها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أكد في تصريحات سابقة له أن الحوار الذي دعا لانعقاده يوم الخميس، يستهدف تحصين السلم الأهلي وتفادي أي أزمات وإراقة للدماء، لاسيما بعد الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالا) في الآونة الأخيرة.

وأعلن عدد من القوى والرموز السياسية مقاطعتها وعدم المشاركة في الاجتماع الرئاسي، وفي مقدمتها الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسين السابقين أمين الجميل وإميل لحود.

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