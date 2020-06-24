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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل بـ453 لفافة هيروين بأسيوط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:06 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص، حال قيادته سيارة وبحوزته 453 لفافة لمخدر الهيروين بالإضافة إلى كمية لم تتم تعبئتها، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والسيارة والهاتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.

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