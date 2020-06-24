ضبط عاطل بـ453 لفافة هيروين بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص، حال قيادته سيارة وبحوزته 453 لفافة لمخدر الهيروين بالإضافة إلى كمية لم تتم تعبئتها، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والسيارة والهاتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.