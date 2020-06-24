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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامان حبسًا لـ«مليكة» أشهر «شيميل» فى الجيزة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:04 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من أشهر شيميل (متحول جنسيًا) في الجيزة، على حبسه ٣ سنوات، شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بحقه والاكتفاء بحبسه عامين؛ في اتهامه بممارسة الفجور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحيني، رئيس المحكمة، بعضوية المستشار أحمد سالمان عضو الهيئة اليمين، والمستشار عمرو أباظة عضو الهيئة اليسار، بأمانة سر محمود صابر.

كانت محكمة أول درجة قد قضت بالحبس ٣ سنوات فى حق المتهم وتقدم باستئناف على ذلك الحكم.

البداية، كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام «وائل. ع» وشهرته «مليكة» شاب في هيئة أنثى باصطياد الزبائن من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي وهو يرتدي ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.

وبإخطار مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات.

وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز، وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي، وهو يرتدى ملابس نسائية ويصعب تمييز نوعه إذا كان ذكرًا أم أنثى.

بمواجهته اعترف بأنه يمارس الفجور وأنه لا يشعر بأي إحساس رجولي وأن ميوله كلها أنثوية، مشيرًا إلى أنه تخصص في اصطياد زبائنه من خلال الفنادق الكبرى في الجيزة، عن طريق إطلاق اسم «مليكة» كلقب نسائي له، وأنهم من الأثرياء العرب من رواد تلك الفنادق.

وتابع المتهم أنه يتقاضى مبلغ 500 دولار نظير ساعة من الوقت يقضيها بصحبة أحد زبائنه، والذي اعتاد على اصطيادهم عن طريق ارتداء الملابس النسائية المثيرة لجذبهم ناحيته وممارسة الفجور معهم.

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