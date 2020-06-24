إيفو: اقتصاد ألمانيا سينتعش بعد انكماشه فى خانة العشرات

قال كلاوس فولرابه، الخبير الاقتصادي في معهد إيفو، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الألماني ينبغي أن يعود إلى مسار النمو في الربع الثالث من العام بعد انكماش متوقع في خانة العشرات بين أبريل ويونيو.ويتوقع معهد إيفو الاقتصادي معدل نمو في الربع الثالث يبلغ نحو سبعة بالمئة، وكان مؤشر المعهد لمناخ الأعمال قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي في يونيو بسبب اعتقاد الشركات أن أسوأ ما يمكن أن يحدث من ضرر نتيجة للعزل العام الذي يهدف لاحتواء فيروس كورونا قد مر.وقال فولرابه: "تجاوزنا المنخفض الاقتصادي، النقطة المتدنية باتت وراءنا وتبدو الأمور أفضل من جديد".وأضاف: "ترتفع توقعات الصادرات بشكل ملحوظ".