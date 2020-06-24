تقرير «إم إس سي آي» يرتفع بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي، بدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع التقرير الذي أصدرته "إم إس سي آي" مساء أمس، والذي أكدت فيه أنها ستقوم بإعادة تصنيف بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة بالتزامن مع المراجعة شبه السنوية في نوفمبر 2020.ارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.57%، كما صعد السوق الأول بنسبة 0.74%، ما ساهم فى ارتفاع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.11% و0.26% على التوالي.وقفزت أحجام التداول في البورصة في تلك الأثناء لتتجاوز 65 مليون سهم جاءت بتنفيذ نحو 2350 صفقة حققت سيولة بقيمة تقترب من 13 مليون دينار.ومع عودته للتداول اليوم، تصدر سهم "أبيار" القائمة الخضراء بالبورصة مُرتفعًا بنسبة كبيرة بلغت 28.9%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 5%.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.86 مليون دينار مُرتفعًا بنسبة 1.15%، بينما سيطر سهم "أبيار" على الكميات بتداول 27.13 مليون سهم بقيمة 177.68 ألف دينار.كانت بورصة الكويت أعلنت أمس الثلاثاء، عن عودة التداول على أسهم "أبيار" اعتبارًا من اليوم؛ بعد سداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2020.والجدير بالذكر أن آخر يوم تداول لسهم "أبيار" في بورصة الكويت سيكون يوم الأربعاء 29 يوليو، وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال للشركة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة.