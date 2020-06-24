مقدمة «صباح البلد»: عودة الحياة تدريجيًا ليس معناه انتهاء كورونا

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الحياة في مصر بدأت تعود بشكل تدريجي خاصة بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي بفتح المحال، السينمات، والنوادى.وطالبت الإعلامية فرح سعيد، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، المواطنين بمزيد من الحرص والالتزام بارتداء الكمامة الطبية والبعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وحذرت مقدمة "صباح البلد"، من التجمعات والتزاحم مطالبة المواطنين، معقبة: "بلاش زحمة"، لافتة إلى أن فتح الأماكن وعودة الحياة بشكل تدريجي ليس معناه انتهاء فيروس كورونا.