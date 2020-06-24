«أبو مازن» يفتتح البرلمان العربي بكلمة عن بمستجدات القضية الفلسطينية

يعقد البرلمان العربي اليوم الأربعاء، جلسة عامة "عن بعد" برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان لمناقشة الأوضاع والمستجدات في العالم العربي.وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي بأن الجلسة ستناقش الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في العالم العربي، وسيصدر عنها قرارات مهمة وعدد من القوانين التي تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي حول الموقف الفلسطيني من الخطط الاسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.