بعد انتقاده تدخلها في ليبيا.. تركيا: ماكرون يعاني من مرض عقلي

قالت تركيا، عقب انتقاد ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتدخلها في ليبيا، إنه لابد وأنه يعاني من مشاكل عقلية كبيرة.ونقل موقع "ديكن" التركي الإخباري عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قوله، إن وصف ماكرون لدعم تركيا لحكومة الوفاق في ليبيا على أنه "لعبة خطيرة" يدل على أن ماكرون يعاني من مرض عقلي.وكان الرئيس الفرنسي قد اتهم أنقرة يوم الإثنين بلعب "لعبة خطرة" في ليبيا، وأعرب عن دعمه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن من حق القاهرة يوم السبت التدخل في صراع جارتها.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت حكومة الوفاق الدعم العسكري التركي لتحقيق عدد من الانتصارات على الأرض ضد منافسه، الجيش الوطني الليبي.