رسائل توبيخ رواد السوشيال ميديا إلى مجلس نقابة الأطباء

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة استياء إلى نقابة الأطباء واصفين مجلس نقابة الأطباء بالنعام الذي يدفن رأسه فى الرمال ويغض الطرف عمدا عن جميع الحقائق الثابته الموثقة بجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا والتحريض المؤدي لتهديد صحة المصريين للخطر بثمن بخس وهو حسابات انتخابية يتجاهل من اجلها الحق لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب دنيوية على حساب المواطنين وصحتهم.وقال المهاجمون:" توجد قلة غير مسئولة بأوساط الأطباء يتغيبون عن عملهم بدون أسباب لصالح جهات أخرى، كان على النقابة أن تتصدى لهم كما كانت قبل أن تقع فى يد حفنة من الإثاربين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب المصريين الذين يقدرون الاطباء ويعلمون أن القلة المشبوهة لن تقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية فى مكافحة المرض.وتابع المهاجمون ليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض أثناء تأدية عملهم لكن الجهة الوحيدة التى تتغنى بها كما لو كانت تعاير الشعب المصرى هى نقابة الأطباء.واكد المهاجمون ان ‏على نقابة الاطباء أن تعود إلى رشدها وإلى الواقع الذى يعلمه المواطن إفتحوا مواقع التواصل الإجتماعى وإسمعوا شكاوى ‏المواطنين من هؤلاء القلة النقابة تحولت لوعاء فئوى ردئ ‏يحتاج إلى حالة إصلاح وصيانة.