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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تاجر وطلب ضبط نجله بتهمة الشروع في قتل جارهما بباب الشعرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:18 م
حبس تاجر وطلب
حبس تاجر وطلب
نجلاء رفاعي
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحريض على قتل صاحب محل جاره بمنطقة باب الشعرية.

وقررت المحكمة استمرار قرار النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني "نجله" لاتهامه بالشروع في القتل.

كانت نيابة الجمالية، أمرت بحبس تاجر ٤ أيام وضبط وإحضار نجله ووجهت لهما التحريض على القتل والشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد لجارهما وطعنه الأخير بآلة حادة بتحريض من والده أثناء مروره أمام محله بحي باب الشعرية.

وأدى ذلك إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في احد أوتار الرقبه وفر المتهم هاربا، بينما تمكنت قوات الأمن من ضبط والد المتهم وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات لحين ضبط نجله الهارب وتفريغ كاميرات المراقبة من مكان الواقعة.

وكان الشاب المصاب قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة الجمالية بالواقعة، بعد أن تم عمل تقرير طبي، حيث توجهت قوة من مباحث قسم الجمالية لمكان الواقعة بحثا عن المتهم الذى تبين اختفائه عقب ارتكابه الواقعة.

بينما تمكن رجال الأمن من القبض على والد المتهم وتم اقتياده إلى قسم الجمالية لاتخاذ اللازم.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الواقعة حدثت بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين، حيث رصدت كاميرات المراقبة الواقعة والتى أظهرت مرور الشاب المصاب أمام محل الجاني وقيام الأخير بالتعدى عليه بآلة حادة في رقبته.

فيما لم تتمكن القوات من ضبط المتهم الذي فر هاربا بعد ارتكابه للواقعة وتبين أنه تاجر مستلزمات أحذية.

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