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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد: مدبولي تحدث عن وقائع استثنائية لا تؤثر في جهود الجيش الأبيض

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:16 م
مدبولي
مدبولي
سناء إسماعيل
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قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي دائمًا ما يشيد بالدور المهم والمحورى الذى يقوم به أطباء مصر، وأن ما صرح به رئيس الوزراء اليوم كان عن وقائع استثنائية لا تؤثر فى ثوب جيش مصر الأبيض.

أضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن الوقائع الاستثنائية إحداهم وقعت فى مستشفى المطرية عندما توفى مواطن لعدم وجود أطقم طبية، والأخرى للبلاغ الذى تقدم به آخر فى كفر الدوار يتهم فيه الأطقم الطبية بالإهمال فى رعاية والدته ما أدى لوفاتها.

وتابع متحدث الوزراء،:"هذه الوقائع الاستثنائية لا تقارن بالمجهودات الضخمة التى تقوم بها المنظومة الطبية فى مصر والتى يشيد بها رئيس الوزراء بشكل مستمر".

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