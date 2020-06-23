«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الرقابية بالمحليات هي المسئولة عن تطبيق قرارات رئاسة الوزراء حول إعادة فتح المطاعم، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بها.وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأجهزة الرقابية ستقوم بحملات على مدار الساعة اعتبارا من السادسة صباحًا وحتى العاشرة مساء، مؤكدا أن أي منشأة لا تتخذ الإجراءات الوقائية سيتم إصدار قرار فوري بغلقها، مشيرا إلى أنه هناك منظومة للشكاوى الحكومية وتعمل على مدار الساعة وتحقق في كل الشكاوى.وعن الفئة العاملة في صناعة "الفراشة"، والتي تستخدم في الأفراح وسرادق العزاء قال: "ننظر لكل هؤلاء مثلما كانا ننظر لأصحاب المسارح ودور العرض والشكاوى الخاصة بهم، فكورونا أثرت على الجميع بشكل كلي وجزئي فالبعض عانى منذ البداية وسيجد لنفسه انفراجه منذ السبت المقبل، وعندما يحين الوقت سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لهم".واستكمل: "نحن أمام معيارين الأول معيار صحة المصريين، والثاني المعيار الاقتصادي وقرارات اليوم نجحت بشكل كبير في التنسيق بين المعيارين"، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم الغلق فرئيس الوزراء أكد اليوم أن الخطة مرنة وسيتم تقييمها وإعادة النظر فيها إذا استدعت الضرورة ذلك إما إيجابا أو سلبًا.