ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من عامل «دليفري» في 15 مايو

‎تمكن رجال مباحث 15 مايو برئاسة المقدم احمد رضوان، من القبض علي عاطلين سرقا دراجة نارية بدائرة القسم.كان عامل دليڤرى قد قدم بلاغا للمقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، يفيد بسرقة الموتوسيكل الخاص به أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم عمل التحريات وبمراجعة الكاميرات تبين أن وراء الواقعة كلًا من " إ.ا.ع"،"28 سنة"، و"ر. س"، "32 سنة"،عاطلين، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما الدراجة المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.