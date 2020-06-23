رئيس أركان الجيش الجزائرى يزور روسيا لإحياء ذكرى عيد النصر

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، اليوم، زيارة إلى روسيا تستمر حتى بعد غد الخميس بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه "بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو، وزير دفاع فيدرالية روسيا، يبدأ اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم زيارة إلى موسكو، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 75 لعيد النصر في الحرب الوطنية الكبرى 1941- 1945".وأضاف أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الفيدرالية روسيا، كما ستكون فرصة للطرفين من أجل بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.