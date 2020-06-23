انطلاق 40 رحلة من مطار القاهرة إلى عدة دول اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولى طوال اليوم الثلاثاء، انطلاق 40 رحلة جوية استثنائية متوجهة إلى مختلف دول العالم، لنقل وإجلاء أكثر من 1200 عالق أجنبي يرغبون فى العودة إلى بلادهم، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.وتشمل الرحلات المغادرة مطار القاهرة الدولى رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من الرحلات الخاصة، وهو ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.