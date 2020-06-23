ضبط 5 قضايا تهريب بضائع بـ 500 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهريب، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب.ومن أبرز القضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 500 ألف جنيه.وفى مجال الأمن العام تم ضبط (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (343) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (112) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.