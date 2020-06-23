ضبط 4352 فردًا لاختراق قرار حظر التجول خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 4352 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط 1945 مركبة مخالفة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.