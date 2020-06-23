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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيجر: الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا تتطلب دعمًا ماليًا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:03 ص
محمد إيسوفو
محمد إيسوفو
أ.ش.أ
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قال رئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو، إن حجم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا تتطلب دعمًا ماليًا وليس مجرد تعليق بسيط لسداد ديون دول قارة إفريقيا أو حتى إسقاط هذه الديون.

وأكد رئيس النيجر، خلال اجتماع للاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس: "أي تعليق بسيط للسداد حتى نهاية العام يبدو غير كاف بالنسبة لي، لأن دولنا بحاجة إلى موارد مالية جديدة، حتى إن إلغاء الديون لن يكون كافيًا أيضا"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.

وقال إيسوفو: "إفريقيا لديها طموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة تنمية عام 2063، لذلك فإنها تحتاج إلى موارد جديدة ليس فقط لمواجهة الوباء ولكن أيضا لإنعاش اقتصادها عبر تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2063، لاسيما منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطة تطوير البنية التحتية، وخطة التنمية الصناعية وخطة التنمية الزراعية".

وأشار رئيس النيجر إلى أن تمويل استثمارات هذه المشروعات يستلزم بالضرورة تمويلًا مبتكرًا من القطاعين العام والخاص عبر "خطة مارشال طموحة".

ولفت إلى أن "خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا كلفت الولايات المتحدة الأمريكية 4٪ من دخلها القومي الإجمالي لمدة خمس سنوات، والفرصة سانحة للمجتمع الدولي الآن لتحقيق هدف تخصيص 0.7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة من أجل المساعدات الإنمائية للدول الإفريقية".

وقال الرئيس محمد إيسوفو إن وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) سيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على قارة إفريقيا.

وأوضح أن على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، سينخفض معدل النمو المتوقع للمجموعة من 3.3٪ إلى 2٪ إذا انتهى الوباء بنهاية شهر يونيو الجاري وإلى – 2.1% إذا استمر الوباء إلى النصف الثاني من عام 2020، مضيفا أن استمرار الوباء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلي البطالة والفقر.

وأشار إلى أن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تبنوا عدة تدابير لمواجهة هذه التداعيات منها إعداد الدول الأعضاء لخطة استجابة تأخذ في الاعتبار مكافحة انتشار وباء (كوفيد ـ 19) وخطة تعافي اقتصادي لفترة ما بعد الوباء، وكذلك تقديم دعم كبير لمساندة القطاعات والشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا (شبكات الأمان الاجتماعي).

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