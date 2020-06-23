ترامب يتهم أوباما بالخيانة والتجسس

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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما، بإرتكاب خيانة في ملف مزاعم اتصالات حملة ترامب 2016 بروسيا.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز"، ردًا على سؤال نوعية الجرائم التي ارتكبها أوباما: "خيانة، خيانة، خيانة".و كرر الرئيس ترامب تأكيده على أن الإدارة السابقة تجسست على حملته في سياق التحقيق الروسي.وتابع ترامب: "لقد كانوا يتجسسون على حملتي، اتضح أنني كنت على حق، دعونا نرى ما يحدث لهم الآن"، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية.وأوضح ترامب أنه يتطلع إلى نتائج التحقيق الجاري للمدعي الأمريكي جون دورهام في أصول التحقيق الروسي، ووصف المدعي العام في كونيتيكت بأنه محترم للغاية وأثنى على النائب العام وليام بار.وقال ترامب: "أريد أن أبقى خارج ذلك لأنه بخلاف ذلك سيبدو سياسيًا، دعونا نرى ما توصلوا إليه".وكان الرئيس ترامب وحلفاؤه اتهموا منذ فترة طويلة بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا مدفوعين بالتحيز السياسي في استهداف حملته لعام 2016 كجزء من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، والذي تولى إدارته في نهاية المطاف المستشار الخاص السابق روبرت مولر.وردًا على سؤال للتصدي لتصريحات ترامب بشأن أوباما في مايو، قال وليام بار إنه لا يتوقع إجراء تحقيق جنائي مع أوباما أو نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترمب الديمقراطي لعام 2020.وقال بار خلال مؤتمر صحفي: "بناء على المعلومات التي لدي اليوم، لا أتوقع أن يؤدي عمل السيد دورهام إلى تحقيق جنائي لأي من الرجلين، إن قلقنا بشأن الإجرام المحتمل يتركز على الاخرين".والأحد الماضى، قال بار لشبكة "فوكس نيوز"، إنه يتوقع تطورات في تحقيق دورهام في وقت ما هذا الصيف.