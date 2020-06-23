اتصالات أمريكية سودانية حول سد النهضة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بحث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال اتصال هاتفى أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان.تأتي تلك المحادثات وسط جهود دولية لإعادة الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات، التي توقفت مؤخرا بسبب خلافات حول مسائل قانونية وفنية تتعلق بملء سد النهضة.وشدد منوشين وحمدوك على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني منصف يحفظ مصالح البلدان الثلاثة، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد خلال الساعات الماضية جلسة بطلب من مصر لمناقشة أزمة سد النهضة، لكنه لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن.وطالبت القاهرة المجلس بالتدخل لحل الأزمة التي اعتبرتها مهددة للسلام والأمن الدوليين.واتهمت مصر إثيوبيا بالتعنت ورفض التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم للدول الموقعة عليه، إضافة إلى اعتراض أديس أبابا على إيجاد آلية لحل الخلافات المحتملة مستقبلا بشأن سد النهضة.وأكدت مصر استعدادها للتفاوض حول سد النهضة بالصيغة التي تحقق مصالح الجميع.كما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن بلاده لم تيأس من التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، مشيرا إلى أن المفاوضات هي أنجع السبل للتفاهم.من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل بحجة المفاوضات، مؤكدا أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تمنع أديس أبابا من ملء خزان السد.