إسرائيل تسجل أكبر عدد يومي من إصابات كورونا منذ أبريل

سجلت إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء عن "المركز الوطني للمعلومات والمعرفة" التابع للجيش أن هذا العدد يمثل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ نهاية أبريل الماضي.وإجمالا سجلت إسرائيل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا، و307 حالات وفاة، وكان عدد الحالات التي لا تزال مصابة بالفيروس حتى صباح اليوم في إسرائيل قد بلغ 5075 حالة.