الصين تدعو واشنطن لوقف الحرب الباردة

دعت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الحرب الباردة الأيديولوجية مع الصين، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أن الاتفاق التجاري مع الصين "لا يزال قائمًا"، مناقضًا بذلك تصريحات سابقة لمستشاره التجاري بيتر نافارو قال فيها إن الاتفاق "انتهى"، قبل أن يتراجع عنها لاحقًا.وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر": "نأمل أن تواصل الصين الالتزام بشروط الاتفاق".وما كان من نافارو بعد تغريدة ترامب إلا أن تراجع عن تصريحه، قائلًا إنه اقتُطع من سياقه، مضيفًا أن الاتفاق لا يزال ساريًا.وكان نافارو أبلغ "فوكس نيوز" عندما سألته في وقت سابق عن الاتفاق بأنه "انتهى"، وقال إن نقطة التحول جاءت عندما لم تعلم الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا إلا بعد مغادرة وفد صيني.