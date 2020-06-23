صحيفة إماراتية: ندعم مصر في حل الأزمة الليبية

تناولت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الحديث حول الاستقواء بالأجنبي الذي يعقد الأزمات ولا يحلها ويعرض طالبيه للابتزاز.وتحت عنوان "رهان فاشل" تحدثت الصحيفة عن مدى خطورة التدخلات الإقليمية في الدول العربية، والتي لم تحقق إلا الخراب، والنماذج كثيرة من ليبيا إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، وغيرها، مضيفة أنه ربما يمر النظام العربي بأضعف مراحله حاليًا، لكن هذا الضعف لا يعني السماح للمطامع الإقليمية باستباحة دولة تحت ستار المساعدة، بينما الهدف الأساسي هو الهيمنة على هذه الدول وقرارها.وأوضحت أن ليبيا هى مثال واضح لما نتحدث عنه، فتركيا المهيمنة على قرار حكومة السراج، عمدت بدلًا من الدفع باتجاه الحل السلمي إلى الإعلان عن دعمها للسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب، وهو ما كان قد حذر منه صراحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتبره خطًا أحمر بدعم عربي واسع.وأشارت إلى أنه استفزاز تركي مباشر لا يطال مصر فحسب، بل كل مواطن عربي غيور على سيادته الوطنية من تحولها إلى تجارة في يد دول المطامع والمصالح، موضحة أن مصر لم تحرص إلا على وقف إطلاق النار ودفع الحل السياسي، بينما لم تحرض تركيا سوى على الدمار والخراب، بدءًا من دعم الميليشيات الإخوانية في طرابلس، وإرسال المرتزقة الخاضعين لابتزازها من سوريا إلى ليبيا.وأكدت الصحيفة أن الإمارات مع مصر والإجماع العربي، وأيضًا الدولي، في التشديد على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فورًا ومن دون شروط، والشروع في إطلاق عملية سياسية جامعة، باعتبارها متطلبًا محوريًا لتحقيق السلام والاستقرار.