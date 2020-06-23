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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: لا يمكن الحكم بوصول مصر إلى ذروة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:38 ص
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات تبثت أن الشخص الذى تم شفاؤه من فيروس كورونا يمكن إصابته مرة ثانية بهذا الفيروس المستجد.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه حتى الآن لم يتم معرفة ما إذا كان الشخص الذى يصاب بكوورنا إذا أصيب به مرة ثانية تزداد أعراض الفيروس من عدمه، لأنه لم يتم اكتشاف حتى الآن حالات أصيبت بكورونا بعد شفائها من الفيروس.

ولفتت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إلى أنه لا يمكن الحكم بأن مصر وصلت إلى مرحلة الذروة بشأن الإصابات بالفيروس، حيث إن الذروة تتطلب أن يتم ثبات كبير في معدل الإصابات يتبعه انخفاض في الإصابات حتى تنتهى، موضحة أن معدلات الإصابات حتى الآن لم تصل إلى نفس الدول التي تشهد عشرات الآلاف من الإصابات.

وأشارت إلى أن انخفاض معدل الإصابات بكورونا يتوقف على ممارسات المواطنين ومدى التزامهم بالتباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس وارتداء الكمامات.

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