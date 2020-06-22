وزير الخارجية: تصريحات إثيوبيا مستفزة وتخالف ما تعهدت به في 2015

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع جامعة الدول العربية غدًا سيتناول ملفي "سد النهضة وليبيا"، مشيرًا إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة "استفزازية" ومخالفة لما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.وأضاف "شكري "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنامي أن الأمر خطير وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التى لا تؤدى إلى حل توافقي.وعلق وزير الخارجية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، قائلًا: "هذا الجو الذي اختلق فى الرأى العام الإثيوبي والأجواء العدائية لا تتناسب مع أى رغبة فى استئناف المفاوضات.. نسمع تصريحات متناقضة لا تعطى أى ضمانات".وتابع: "تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي حول دق طبول الحرب والادعاء بأن مصر تسعى إلى ذلك رغم أنه لم يتفوه أى مسئول مصري بها على مدى السنوات الست الماضية بذلك، بل جميعها تدعو إلى التفاهم والتعاون".