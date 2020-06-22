محافظ كفر الشيخ يحذر من تجمعات أولياء أمور طلاب الثانوية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن توصيل أولياء الأمور لأبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة متعارف عليه رغم أنه أمر غير مقبول فى ظل جائحة كورونا، موضحًا أنه تواصل معهم، أمس، خلال أول يوم من الامتحانات لتحذيرهم من خطورة التجمعات، مشددًا على أن مستوى التعقيم المتبع فى المدارس أكثر من جيد.أضاف نور الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل جهات الدولة عملت على توفير أجواء آمنة للطلاب من أجل أداء امتحانات الثانوية العامة بكل هدوء واطمئنان.