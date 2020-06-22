الأنبا أرسانيوس يترأس عشية عيد تكريس كنيسة القديس مارمينا

ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، مساء اليوم عشية عيد تكريس أول كنيسة اسم القديس مارمينا العجايبي.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوكسية، اليوم بتذكار تكريس كنيسة الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط ـ ويعد مارمينا من أشهر قديسي الكنيسة المعاصرين.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.