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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مدين» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل تعاونه مع صابر الرباعى فى ألبومه الجديد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:51 م
الملحن محمد مدين
الملحن محمد مدين
حسن أمين
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كشف الملحن محمد مدين، عن كواليس تعاونه مع المطرب التونسي صابر الرباعي في ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال مدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتعاون مع صابر الرباعي في الألبوم الجديد بثلاث أغنيات؛ الأولى تحمل اسم "ورحمة قلبى"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي وليد الغزالي وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، وتنتمي لقالب الأغنيات المقسوم الشعبي.

وأضاف مدين، أن هناك أغنيتين أيضا يشارك بهما في ألبوم صابر الرباعي الجديد، لكن لم يستقر على الاسم النهائي لهما حتى الآن.

ويسعى المطرب صابر الرباعي، للانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد حاليًا، ويشرف عليه مدير أعماله علي المولى، وسيقوم بتصوير أكثر من أغنية استعدادًا لطرحه للجمهور عقب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وطرح صابر الرباعي، مؤخرا أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "ليلة في العمر"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر والملحن سليم عساف، والموزع الموسيقى عمر صباغ، وتولى إخراج الكليب وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا في أوبريت "إنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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