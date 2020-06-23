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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:30 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى المحافظات

محافظة القاهرة: (الفجر 3:08 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)

الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:43 م)

الإسماعيلية: (الفجر 3:02 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:31 م)

شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:12 م)

أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:41 م)

سوهاج: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:18 م)

السويس: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:28 م)

مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)

بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:34 م)

حكم قضاء الصلاة الفائتة


يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.

هذا، مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.

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