دير المحرق يطلق خدمة طبية مجانية لدعم مرضى كورونا

أطلق دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط من خلال مركز العذراء المعونة التابع له خدمة جديدة لدعم مرضى كورونا.وأعلن الدير برعاية الأنبا بيجول رئيس الدير عن مباردة تضم عدة خدمات طبية لدعم مرضى كورونا، من بينها تمريض أجر أو تطوعي للحالات غير القادرة، وخلال هذه الفترة سيقوم مركز المعونة بتدريب المتطوعين على تعليم التمريض لمن يريد الانضمام لهذه الخدمة.كما يقدم مركز المعونة لخدمة مرضى كورونا، خدمة الاستشارات الطبية المجانية وتوفير الدواء للمرضى، كما تقدم وجبات غذائية لحالات المرضى بالعزل المنزلي.