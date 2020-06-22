وقفة احتجاجية للمحامين الأتراك اعتراضًا على سياسة أردوغان

نظم عدد من المحامين الأتراك وقفة احتجاجية، الإثنين، للاعتراض على مشروع قانون يتحكم في عمل نقابة المحامين.وعرضت فضائية إكسترا نيوز جزءًا من الوقفة وتصريحات نقابة المحامين التي أكدت أن مشروع القانون يهدف إلى إسكات المنتقدين للحكومة، فضلًا على أنه يمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة.كما ذكرت نقابات المحامين في تركيا أن النظام القضائي في البلاد انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن المحامين وتكميم الدفاع وتدمير الثقة في القضاة والادعاء.