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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

العشري: هناك إجماع دولي بأن مصر في يدها مفتاح حل الأزمة الليبية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:31 م
أشرف العشري
أشرف العشري
رباب الأهواني
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قال أشرف العشري الكاتب المتخصص في الشأن الليبي إن إشادة القبائل والبرلمان الليبي بخطاب الرئيس تعد رسائل إلى المجتمع الدولي بأن مصر العنوان الرئيسي للأزمة في ليبيا.

أضاف العشري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الاثنين، أن موقف القبائل الليبية الأخير وإشادتهم بدعم مصر للشعب الليبي تصب في خانة وعي الشعب الليبي، مؤكدًا أن الموقف المصري يؤكد أن هناك ثباتا وقوة للحفاظ على الأمن القومي الليبي في المقام الأول.

وأوضح الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، أن هناك رغبة مصرية في تفعيل مبادرة القاهرة، لافتًا إلى أن الطرح المصري من خلال إعلان القاهرة يمثل حلًا كاملًا وشاملًا للأزمة في ليبيا، حيث تسعى القاهرة لحفظ الأمن الليبي والعربي.

كما أشار إلى أن هناك إجماعا دوليا بأن المبادرة المصرية تفتح الطريق لحل كامل للأزمة الليبية، لافتًا إلى أن هناك قوة دولية ترى أن القاهرة في يدها مفتاح الحل.

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