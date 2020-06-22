وكيل تعليم الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدا أنه تم تأمين المركز على أعلى مستوى ووضع باب من الحديد ومصبات حديدية على الشبابيك، وتوفير حراسة من الشرطة على مدار 24 ساعة خلال فترة الامتحانات.وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، برسالة شكر لرجال الأمن وفريق العمل بمركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، وأكد على ضرورة الانضباط والانتظام في العمل، وكذلك تطهير وتعقيم المركز بصفة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.