ناهد السباعي: «هذه ليلتي» يمس كل الناس

أعربت الفنانة ناهد السباعى بطلة «هذه ليلتي» عن سعادتها بحصول الفيلم على جائزة مهرجان جنيف، لافتة إلى أنها لم تتوقع حصول العمل على جوائز فى ظل هذه الظروف التى يمر بها العالم.قالت ناهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية dmc:" إن الفيلم يعبر عن معاناة الأم التى تمتلك أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة".وتابعت" وافقت على الفيلم بمجرد طرح الفكرة عليا، ومفكرتش ثانية ووافقت ع طول"، مؤكدة أنه فيلم يمس كل الناس وسيؤثر فيهم، مشيرة إلى أن أحداث العمل كلها تم تصويرها بالشارع، مبينة أنه كان من الصعب توصيل كم المشاعر التي تتواجد بالفيلم خلال يومين تصوير، مؤكدة أنه كان تحدي بالنسبة لها.وأوضحت أنهم قاموا بعمل بروفات تصل الى 50 مرة تقريبًا، وتم التصوير فى يومين فقط، مضيفة أنها تعرفت على أمهات أبطال ذوى الاحتياجات وشعرت أن جميعهن معتمدات علىّ فى توصيل الحالة والرسالة الخاصة بهم.